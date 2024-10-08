Кто претендует на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС – известны фамилии

Высшая квалификационная комиссия судей 8 октября обнародовала список претендентов на вакантный пост заместителя руководителя Секретариата ВККС.
Как отметили в Комиссии, с 24 сентября по 2 октября 2024 года состоялись собеседования с 23 кандидатами на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии.
Собеседования проводила конкурсная комиссия в составе:
Андрей Пасечник – председатель ВККС
Алексей Омельян – заместитель председателя ВККС
Руслан Мельник – секретарь Второй палаты ВККС
Михаил Богонис – член ВККС
По результатам собеседований, для назначения на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии рекомендовано 5 претендентов:
Видмыш Татьяна Андреевна – начальник Управления по работе с персоналом Министерства социальной политики
Дробко Игорь Александрович – руководитель Управления по работе с персоналом НАПК
Нетреба Игорь Витальевич – директор департамента Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации
Тарасенко Алла Николаевна – начальник отдела обеспечения судебного процесса Седьмого апелляционного административного суда
Тимченко Ирина Владимировна – руководитель отдела развития состоятельности и добропорядочности публичного сектора Управления просветительской работы и учебных программ НАПК
Таким образом, сразу два кандидата представляют Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Напомним, что действующий глава ВККС Андрей Пасечник также является представителем НАПК, но в командировке – до 2023 года он возглавлял Управление полных проверок НАПК.
Теперь кандидатуры претендентов на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии будут рассмотрены членами ВККС в пленарном составе.
Напомним, что в 2024 году из Секретариата ВККС уволились два заместителя руководителя Секретариата.
Автор: Вячеслав Хрипун
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