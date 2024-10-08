Кто претендует на должность заместителя руководителя Секретариата ВККС – известны фамилии

На должность заместителя руководителя Секретариата Высшей квалификационной комиссии судей есть пять претендентов, два кандидата - представители НАПК.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 8 октября обнародовала список претендентов на вакантный пост заместителя руководителя Секретариата ВККС.

Как отметили в Комиссии, с 24 сентября по 2 октября 2024 года состоялись собеседования с 23 кандидатами на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии.

Собеседования проводила конкурсная комиссия в составе:

Андрей Пасечник – председатель ВККС

Алексей Омельян – заместитель председателя ВККС

Руслан Мельник – секретарь Второй палаты ВККС

Михаил Богонис – член ВККС

По результатам собеседований, для назначения на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии рекомендовано 5 претендентов:

Видмыш Татьяна Андреевна – начальник Управления по работе с персоналом Министерства социальной политики

Дробко Игорь Александрович – руководитель Управления по работе с персоналом НАПК

Нетреба Игорь Витальевич – директор департамента Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации

Тарасенко Алла Николаевна – начальник отдела обеспечения судебного процесса Седьмого апелляционного административного суда

Тимченко Ирина Владимировна – руководитель отдела развития состоятельности и добропорядочности публичного сектора Управления просветительской работы и учебных программ НАПК

Таким образом, сразу два кандидата представляют Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, что действующий глава ВККС Андрей Пасечник также является представителем НАПК, но в командировке – до 2023 года он возглавлял Управление полных проверок НАПК.

Теперь кандидатуры претендентов на должность заместителя руководителя Секретариата Комиссии будут рассмотрены членами ВККС в пленарном составе.

Напомним, что в 2024 году из Секретариата ВККС уволились два заместителя руководителя Секретариата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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