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Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою

13:57, 8 жовтня 2024
Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід В’ячеславу Зінченку у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою
Фото: hromadske.ua
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Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного мешканця м. Дніпра В’ячеслава Зінченка, який підозрюється в умисному вбивстві громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Раніше Галицький районний суд м. Львова продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

«Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори. Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», - заявили у прокуратурі.

За наслідками судового засідання суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного мешканця Дніпра взято під варту без права застави.

Раніше у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Стрілка ідентифікували за допомогою смарт-камер відеоспостереження. Йому оголосили про підозру з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

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