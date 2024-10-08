У Німеччині розпочали розслідування щодо депутата, власника плантацією в Білорусі

У Німеччині розслідують щодо депутата AFD за ймовірну експлуатацію політв’язнів на плантації в Білорусі.

Джерело фото: bild.de

Прокуратура Лейпцига в Німеччині почала попереднє розслідування щодо депутата від партії «Альтернатива для Німеччини» (AFD) Йорга Дорнау, якого підозрюють у залученні політв’язнів для роботи на своїй цибулевій плантації в Білорусі.

Згідно з повідомленням Spiegel, генеральний секретар AFD Ян Цверг висловив задоволення тим, що справу розслідують юридично коректно та з урахуванням усіх фактів. Він підкреслив довіру до незалежної судової системи Саксонії.

Представники партії також зазначили, що в умовах триваючого розслідування діє презумпція невинуватості, тому вони утримуватимуться від коментарів щодо подальших процесів.

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