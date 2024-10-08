В Германии начали расследование в отношении депутата, владельца плантации в Беларуси

В Германии расследуют в отношении депутата AFD за вероятную эксплуатацию политзаключенных на плантации в Беларуси.

Источник фото: bild.de

Прокуратура Лейпцига в Германии начала предварительное расследование в отношении депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Йорга Дорнау, которого подозревают в привлечении политзаключенных для работы на своей луковой плантации в Беларуси.

Согласно сообщению Spiegel, генеральный секретарь AFD Ян Цверг выразил удовлетворение тем, что дело расследуют юридически корректно и с учетом всех фактов. Он подчеркнул доверие к независимой судебной системе Саксонии.

Представители партии также отметили, что в условиях продолжающегося расследования действует презумпция невиновности, поэтому они будут воздерживаться от комментариев относительно дальнейших процессов.

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