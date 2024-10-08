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Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога

13:45, 8 октября 2024
Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс.
Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 11043 об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Проектом в редакции ко второму чтению предусмотрено внесение изменений в статью 130 Земельного кодекса, согласно которым право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения может также приобретаться банками, Национальным банком Украины только в порядке обращения взыскания на них как на предмет залога.

Такие земельные участки должны быть отчуждены банками на земельных торгах в течение двух лет со дня обретения права собственности. НБУ осуществляет отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам для поддержания ликвидности в соответствии с Законом «О Национальном банке Украины».

Также законопроект предусматривает возложение на НБУ новых функций – установление требований по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения услуг, предоставляемых в банковской системе Украины, на рынках небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью, на которых осуществляет Национальный банк, а также на платежном рынке и наряду с этим – осуществление контроля за соблюдением этих требований. Изменения, предусмотренные законопроектом в статью 28 Закона «О финансовых услугах и финансовых компаниях», устанавливают штрафные санкции за нарушение соответствующих требований.

Изменениями в ч. 12 статьи 81 Закона «О платежных услугах» предусматривается установить, что органы государственной власти Украины обязаны предоставлять Национальному банку информацию в срок, установленный Нацбанком.

Ко второму чтению в законопроект также предлагалось ввести нормы о порядке раскрытия банковской тайны по запросу полиции, но данные поправки были поставлены на подтверждение и, в итоге, не поддержаны залом.

Автор: Наталя Мамченко

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Нацбанк земельный кодекс

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