Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу.

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Проектом у редакції до другого читання передбачено внесення змін до статті 130 Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками, Національним банком України лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. НБУ здійснює відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, відповідно до Закону «Про Національний банк України».

Також законопроект передбачає покладення на НБУ нових функцій – встановлення вимог щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення послуг, що надаються у банківській системі України, на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, а також на платіжному ринку, та поряд з цим - здійснення контролю за дотриманням цих вимог. Зміни, передбачені законопроектом до статті 28 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», встановлюють штрафні санкції за порушення відповідних вимог.

Змінами до ч. 12 статті 81 Закону «Про платіжні послуги» передбачається встановити, що органи державної влади України, зобов’язані надавати Національному банку інформацію в строк, установлений Нацбанком.

До другого читання до законопроекту також пропонувалося ввести норми стосовно порядку розкриття банківської таємниці за запитом поліції, але дані поправки були поставлені на підтвердження і врешті не підтримані залом.

Автор: Наталя Мамченко

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