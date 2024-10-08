Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави

13:45, 8 жовтня 2024
Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу.
Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Проектом у редакції до другого читання передбачено внесення змін до статті 130 Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися банками, Національним банком України лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності. НБУ здійснює відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, набутих у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам для підтримки ліквідності, відповідно до Закону «Про Національний банк України».

Також законопроект передбачає покладення на НБУ нових функцій – встановлення вимог щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення послуг, що надаються у банківській системі України, на ринках небанківських фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю на яких здійснює Національний банк, а також на платіжному ринку, та поряд з цим - здійснення контролю за дотриманням цих вимог. Зміни, передбачені законопроектом до статті 28 Закону «Про фінансові послуги та фінансові компанії», встановлюють штрафні санкції за порушення відповідних вимог.

Змінами до ч. 12 статті 81 Закону «Про платіжні послуги» передбачається встановити, що органи державної влади України, зобов’язані надавати Національному банку інформацію в строк, установлений Нацбанком.

До другого читання до законопроекту також пропонувалося ввести норми стосовно порядку розкриття банківської таємниці за запитом поліції, але дані поправки були поставлені на підтвердження і врешті не підтримані залом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Нацбанк земельний кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада доопрацює законопроект, яким пропонується дати додаткове фінансування Державній судовій адміністрації

Мінфін вказав, що видатки на утримання Державної судової адміністрації України щороку передбачаються у державному бюджеті, а тому спрямовувати плату за результатами аукціону на фінансування видатків ДСА немає підстав.

Громадська рада міжнародних експертів з відбору суддів ВАКС працюватиме до весни 2026 року – парламент прийняв закон

Члени ГРМЕ будуть мати право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді ВАКС – Верховна Рада ухвалила закон.

Верховна Рада прийняла правила виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців

Закон передбачає, що порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, встановлюється Кабміном.

Хто претендує на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС – відомі прізвища

На посаду заступника керівника Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів є п’ять претендентів, два кандидати - представники НАЗК.

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у разі звернення стягнення як на предмет застави

Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя