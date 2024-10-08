Україна надасть Чехії гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Чехії.

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Україна надасть Чеській республіці гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені. Відповідний Указ Президента України Володимира Зеленського оприлюднений на сайті Офісу Президента.

«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці», - йдеться у документі.

Згідно із документом, Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці.

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