Україна надасть Чехії гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені

Україна надасть Чеській республіці гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені. Відповідний Указ Президента України Володимира Зеленського оприлюднений на сайті Офісу Президента.
«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: надати гуманітарну допомогу Чеській Республіці», - йдеться у документі.
Згідно із документом, Кабінет міністрів України має забезпечити надання гуманітарної допомоги Чеській Республіці.
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