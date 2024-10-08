Украина предоставит Чехии гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Чехии.

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Украина предоставит Чешской республике гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения. Соответствующий Указ Президента Украины Владимира Зеленского обнародован на сайте Офиса Президента.

«С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, согласно статье 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю: оказать гуманитарную помощь Чешской Республике», - говорится в документе.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен обеспечить оказание гуманитарной помощи Чешской Республике.

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