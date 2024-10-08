Украина предоставит Чехии гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения

Украина предоставит Чешской республике гуманитарную помощь для преодоления последствий наводнения. Соответствующий Указ Президента Украины Владимира Зеленского обнародован на сайте Офиса Президента.
«С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Чешской Республике в результате наводнения, согласно статье 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» постановляю: оказать гуманитарную помощь Чешской Республике», - говорится в документе.
Согласно документу, Кабинет министров Украины должен обеспечить оказание гуманитарной помощи Чешской Республике.
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