Украина и Дания подписали соглашения на 535 млн евро на поставку артиллерии, беспилотников и ракет для ВСУ

Украина получит от Дании САУ, ударные беспилотники и ракетные системы.

Источник фото: mod.gov.ua

Украина заключила несколько соглашений с Данией на поставку оружия, включая самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники и ракеты. Министерства обороны Украины и стратегических отраслей промышленности подписали соответствующие имплементационные соглашения с Министерством обороны Дании, где определены детали проектов, финансирование и сроки поставки. Об этом сообщили в Минобороны.

Эти соглашения конкретизируют договоренности из Письма о намерениях, подписанного в сентябре в Киеве, и предусматривают закупки от украинских оборонных предприятий на общую сумму около 535 млн евро. Финансирование поступает от правительств Дании, Швеции и процентов с замороженных российских активов.

«По результатам сделок украинские производители вооружения и техники как государственные, так и частные - поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение», - сообщил директор Департамента политики закупок Глеб Каневский.

Дания уже выделила Украине 50 млн евро для финансирования производства самоходных артиллерийских установок «Богдана» для ВСУ.

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