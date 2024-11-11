От своей преступной деятельности он получал ежемесячно в размере 200 тысяч гривен.

В Киеве будут судить мужчину, который сбывал оружие, взрывчатку и наркотики. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция столицы.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в феврале 2024 года.

Установлено, что 50-летний местный житель организовал в столице сбыт огнестрельного оружия и боевых запасов, а также наладил распространение наркотиков и психотропов. От своей преступной деятельности он получал ежемесячно в размере 200 тысяч гривен.

«Мы провели обыски по месту жительства фигуранта и в гаражном помещении, где изъяли переработанные пистолеты, патроны, гранаты Ф-1 с запалами и около сотни патронов разного калибра. Кроме того, изъяли Альфа-PVP, амфетамин, каннабис и МДМА. Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам «черного» рынка достигала около полумиллиона гривен», — рассказал заместитель начальника отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Иван Негурица.

Тогда злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч. 2, 3 ст. 307 – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт мы направили в Шевченковский районный суд города Киева. За совершенное нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - добавил правоохранитель.