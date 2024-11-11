Судитимуть перебіжчика, який після звільнення Херсона «перевзувся» та пішов служити у ТЦК

ДБР затримало колишнього працівника колонії, який служив на окупантів та мобілізувався в Україні.

Джерело фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника «Дар’ївської колонії», який під час окупації Херсонщини працював на загарбників. Після деокупації він перебрався на підконтрольну Україні територію, де був мобілізований і продовжив службу в територіальному центрі комплектування Одеської області. Про це повідомили в ДБР.

Під час окупації Херсонщини обвинувачений, працюючи інспектором колонії, перейшов на аналогічну посаду в установу, підконтрольну російським військам. Після звільнення регіону він залишився на українській території та був мобілізований. У ТЦК Одеської області він працював, не розповідаючи про свою співпрацю з окупантами, зберігаючи вигляд проукраїнської позиції.

В результаті спільних дій працівників ДБР та СБУ, перебіжчика викрили та затримали. Його обвинувачують у колабораційній діяльності за ч. 7 ст. 111-1 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Обвинувальний акт передано до суду для подальшого розгляду.

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