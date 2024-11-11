Дональд Трамп у перші дні роботи на посаді президента намагатиметься посадити Україну і рф за стіл переговорів

На перший день у Білому домі після інавгурації Трамп уже запланував низку рішень.

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір «посадити росію та Україну за стіл переговорів» одразу після офіційного вступу на посаду. Про це повідомляє Associated Press, розповідаючи про ймовірні плани Трампа після інавгурації, яка повинна відбутись 20 січня 2025 року.

Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що він зможе вести переговори щодо мирної угоди між росією та Україною. «У перший день це включає посадку України та росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні», — додала вона.

Також Дональд Трамп хоче скасувати укази Джо Байдена протягом першого тижня на посаді президента.

До його списку входить:

початок масової депортації мігрантів;

скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;

помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

посадити Україну та рф за стіл переговорів.

«Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити», - сказав він про свої плани на перший день.

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