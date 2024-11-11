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Дональд Трамп хоче скасувати укази Джо Байдена протягом першого тижня на посаді президента

11:06, 11 листопада 2024
Трамп планує підписати десятки відповідних указів.
Дональд Трамп хоче скасувати укази Джо Байдена протягом першого тижня на посаді президента
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Обраний президент США Дональд Трамп вже упродовж першого тижня після офіційного вступу на посаду має намір скасувати розпорядження адміністрації Джо Байдена. Про це розповіла речниця штабу Трампа Керолайн Лівітт, передає Fox News.

Так, Трамп планує підписати десятки відповідних указів.

«Це буде скасування всіх виконавчих розпоряджень, які підписали президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс з метою відходу від ефективного політичного курсу першої адміністрації Трампа», — сказала Лівітт.

Вона наголосила, що 94 укази, підписані Байденом за перший тиждень роботи чинного президента США, «привели до кризи на кордоні та економічної кризи».

«Тому Трампа і переобрали на посаду президента, аби дати задній хід, який його указам тоді дала адміністрація Байдена та Харріс», — резюмувала речниця штабу Трампа.

Як пише Associated Press, Трамп спробує закрити більшість своїх кримінальних справ, принаймні федеральних, які відкрили проти нього. 

Також він може розпочати процес звільнення близько 50 тисяч держслужбовців. Мова про так званих карʼєрних чиновників, які працюють як при президентах-демократах, так і при президентах-республіканцях.

Серед планів новообраного президента також введення мит на імпорт. Розмір обіцяних ним тарифів варіювався: Трамп пропонував щонайменше 10% загального тарифу на імпортні товари, 60% податку на імпорт товарів з Китаю і 25% тарифу на всі товари з Мексики.

Крім того, під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що в перший же день на посаді він скасує дії адміністрації Байдена, спрямовані на захист трансгендерних учнів від дискримінації в школах. Мова про Розділ IX — федеральний закон, який забороняє дискримінацію за ознакою статі у сфері освіти. Закон ухвалили ще в 1972 році для розвʼязання проблеми з правами жінок. Адміністрація Байдена внесла в нього зміни, аби він стосувався також представників ЛГБТК+.

Також Трамп хоче у перший же день згорнути програму із захисту навколишнього середовища, зупинити вітроенергетичні проєкти, звести нанівець цілі адміністрації Байдена, які заохочують перехід на електромобілі, і скасувати стандарти для компаній, які мають стати більш екологічно чистими.

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США Дональд Трамп

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