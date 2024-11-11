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Дональд Трамп хочет отменить указы Джо Байдена в течение первой недели в должности президента

11:06, 11 ноября 2024
Трамп планирует подписать десятки соответствующих указов.
Дональд Трамп хочет отменить указы Джо Байдена в течение первой недели в должности президента
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Избранный президент США Дональд Трамп уже в течение первой недели после официального вступления в должность намерен отменить распоряжение администрации Джо Байдена. Об этом рассказала спикер штаба Трампа Кэролайн Ливитт, передает Fox News.

Так, Трамп планирует подписать десятки соответствующих указов.

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис с целью ухода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», - сказала Ливитт.

Она подчеркнула, что 94 указа, подписанных Байденом за первую неделю работы действующего президента США, «привели к кризису на границе и экономическому кризису».

«Поэтому Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы дать задний ход, который его указам тогда дала администрация Байдена и Харрис», — резюмировала пресс-секретарь штаба Трампа.

Как пишет Associated Press, Трамп попытается закрыть большинство своих уголовных дел, по крайней мере открывших против него федеральных.

Также он может начать процесс увольнения около 50 тысяч госслужащих. Речь идет о так называемых карьерных чиновниках, работающих как при президентах-демократах, так и при президентах-республиканцах.

Среди планов новоизбранного президента также введение пошлин на импорт. Размер обещанных им тарифов варьировался: Трамп предлагал не менее 10% от общего тарифа на импортные товары, 60% налога на импорт товаров из Китая и 25% тарифа на все товары из Мексики.

Кроме того, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что в первый же день в должности он упразднит действия администрации Байдена, направленные на защиту трансгендерных учеников от дискриминации в школах. Речь о разделе IX – федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку пола в сфере образования. Закон был принят еще в 1972 году для решения проблемы с правами женщин. Администрация Байдена внесла в него изменения, чтобы он касался также представителей ЛГБТК+.

Также Трамп хочет в первый же день свернуть программу защиты окружающей среды, остановить ветроэнергетические проекты, свести на нет цели администрации Байдена, поощряющие переход на электромобили, и отменить стандарты для компаний, которые должны стать более экологически чистыми.

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США Дональд Трамп

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