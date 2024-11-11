У Кривому Розі внаслідок ракетного удару зруйнований під’їзд п’ятиповерхівки – під завалами шукають людей

Під завалами можуть бути люди.

Джерело фото: ДСНС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що унаслідок російського ракетного удару по місту Кривий Ріг попередньо відомо про 7 постраждалих, з них — 2 дитини. Ворог пошкодив житловий будинок, квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів – зруйновані.

На місці триває аварійно-рятувальна операція. Наразі рятувальники під завалами шукають людей.

«Пошкоджена житлова 5-поверхівка. Зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Виникла пожежа», - наголошують у МВС.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це «звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою».

«Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені», - наголосив Президент.

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