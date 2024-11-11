Херсон залишився без світла через російські обстріли

У Херсоні через ворожі обстріли відключено електропостачання в усіх районах міста.

У Херсоні через російські обстріли сталося пошкодження в енергомережі, внаслідок чого у всіх районах міста зникло електропостачання. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в енергетичній мережі. Через це частково знеструмлені споживачі в усіх районах міста», – зазначив він у своєму повідомленні.

Фахівці АТ «Херсонобленерго» наразі здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Про завершення ремонтних робіт обіцяють повідомити додатково.

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