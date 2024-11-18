Верховна Рада незабаром розгляне законопроект про Держбюджет на 2025 рік – комітет погодив правки

Стало відомо, як буде виглядати фінальна версія законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік і які правки врахував бюджетний комітет.

Парламентський Комітет з питань бюджету ухвалив рекомендувати законопроект 12000 про Державний бюджет на 2025 рік до другого читання і вніс фінальні правки до тексту проекту. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

Далі, ймовірно, вже цього тижня, буде голосування у залі в другому читанні і в цілому за весь законопроект.

Роксолана Підласа повідомила, що комітет запропонував наступні зміни порівняно з редакцією, яку вніс Кабмін.

2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.

Залишено 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасовується субвенція обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн.

Вирішено дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн).

Додається 128 млн Укрзалізниці на співфінансування європейського проекту розвитку залізничної інфраструктури (фактично – залізничного полотна). «Співфінансування – обов’язкова умова надання європейських коштів» - підкреслила голова комітету.

Також додано 277,1 млн грн Національній академії наук України, зокрема на дослідження у військовій сфері.

Виключено можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету).

Крім того, комітет рекомендував виключити зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта редакції законопроекту 12000 рекомендована до схвалення в цілому у тій версії, яку подав Уряд.

Нагадаємо, що версія, яку подав Уряд, передбачає, що «чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Також, як писала «Судово-юридична газета», уряд у доопрацьованому до другого читання законопроекті пропонує доручити Кабміну:

опрацювати питання необхідності подальшого скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади у 2025 році;

здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи

розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за «спеціальними» Законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу) / грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», проект Бюджету-2025 передбачає, що замість премій, які спочатку пропонував Мінфін, суддям будуть виплачувати доплату в розмірі 10,5 тисяч грн. Відповідно Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі.

Також Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда.

Крім того, Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

Також ми писали, що прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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