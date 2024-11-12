Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда – Євгенія Кравчук

08:30, 12 листопада 2024
Будуть збільшені видатки на Український культурний фонд і стратегічні комунікації – загалом Мінкульт отримає в 2025 році 11,3 млрд грн.
Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда – Євгенія Кравчук
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Видатки на Мінкульт збільшені порівняно з першим читанням проекту Бюджету на 2025 рік майже на півмільярда. Про це повідомила народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Таким чином, Кабмін врахував пропозиції профільного комітету, який очолює Микита Потураєв.

Загалом на Міністерство культури та стратегічних комунікацій в 2025 році планують виділити 11,3 млрд грн.

Як зазначила Євгенія Кравчук, Кабмін у проекті бюджету 12000 до другого читання після опрацювання пропозицій депутатів збільшив фінансування на Український культурний фонд на 105 млн грн (всього 251 млн грн) та Український інститут книги на 100 млн грн (всього 278, 5 млн грн).

Втім, за її словами, «МЗС не відстояло збільшення видатків на Український інститут (так і залишилось 65 млн грн)». Також без змін фінансування Держкіно, яке з кінця 2021 року перейшло в управління Кабміну.

На забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції має місце збільшення на 200 млн грн (всього 405 млн грн).

Таким чином загальне збільшення фінансування Міністерство культури та стратегічних комунікацій України складає майже півмільярда – 488 млн грн.

«Звісно, що цього недостатньо і багато в чому доведеться покладатись на донорів і філантропів. Тому важливим завданням є паралельна розробка і прийняття законопроекту про меценатство в сфері культури, а також про державно-приватне партнерство», підкреслила Євгенія Кравчук.

«Дуже добре, що залишилась сума з 1-го читання на Суспільне мовлення – 2 млрд 175 млн грн. Це достатні кошти, щоб зберегти регіональну мережу і розвивати власне виробництво», додала вона.

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті отримала збільшення у фінансуванні на 25 млн грн (всього 64 млн грн). Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а також проекти для підтримки нацменшин.

Крім того, є хоч і невелике, але збільшення фінансування для Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, майже на 9 млн грн (всього 230,5 млн грн). Це є євроінтеграційним зобов‘язанням.

«Однозначно Держбюджет - 2025 за напрямком культури став кращим . Безумовно, хотілось би ще збільшення, але будемо працювати над залученням донорської допомоги» - зазначила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін передбачив, що так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Також будуть проведені відповідні перевірки отримувачів цього виду пенсії. Крім того, в проекті бюджету на 2025 рік йдеться про запуск пенсійної реформи з липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

бюджет Міністерство культури, молоді та спорту

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відсутність інформації про припинення виплати пенсії на території держав-учасниць СНД не може бути підставою для відмови у призначенні і поновленні виплати пенсії за новим місцем проживання пенсіонера

Не передбачено такої умови для виплати пенсії, як надання особою документів, що підтверджують припинення виплати пенсії на території, де особа раніше отримувала пенсію.

Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда – Євгенія Кравчук

Будуть збільшені видатки на Український культурний фонд і стратегічні комунікації – загалом Мінкульт отримає в 2025 році 11,3 млрд грн.

Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

До України знов завітала місія МВФ, яка оцінить прогрес у виконаних кроках і реформах

Лише нещодавно було затверджено оновлений Меморандум з МВФ з вимогами стосовно реформ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді