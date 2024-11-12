Уряд врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда – Євгенія Кравчук

Будуть збільшені видатки на Український культурний фонд і стратегічні комунікації – загалом Мінкульт отримає в 2025 році 11,3 млрд грн.

Видатки на Мінкульт збільшені порівняно з першим читанням проекту Бюджету на 2025 рік майже на півмільярда. Про це повідомила народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. Таким чином, Кабмін врахував пропозиції профільного комітету, який очолює Микита Потураєв.

Загалом на Міністерство культури та стратегічних комунікацій в 2025 році планують виділити 11,3 млрд грн.

Як зазначила Євгенія Кравчук, Кабмін у проекті бюджету 12000 до другого читання після опрацювання пропозицій депутатів збільшив фінансування на Український культурний фонд на 105 млн грн (всього 251 млн грн) та Український інститут книги на 100 млн грн (всього 278, 5 млн грн).

Втім, за її словами, «МЗС не відстояло збільшення видатків на Український інститут (так і залишилось 65 млн грн)». Також без змін фінансування Держкіно, яке з кінця 2021 року перейшло в управління Кабміну.

На забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції має місце збільшення на 200 млн грн (всього 405 млн грн).

Таким чином загальне збільшення фінансування Міністерство культури та стратегічних комунікацій України складає майже півмільярда – 488 млн грн.

«Звісно, що цього недостатньо і багато в чому доведеться покладатись на донорів і філантропів. Тому важливим завданням є паралельна розробка і прийняття законопроекту про меценатство в сфері культури, а також про державно-приватне партнерство», підкреслила Євгенія Кравчук.

«Дуже добре, що залишилась сума з 1-го читання на Суспільне мовлення – 2 млрд 175 млн грн. Це достатні кошти, щоб зберегти регіональну мережу і розвивати власне виробництво», додала вона.

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті отримала збільшення у фінансуванні на 25 млн грн (всього 64 млн грн). Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій», а також проекти для підтримки нацменшин.

Крім того, є хоч і невелике, але збільшення фінансування для Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, майже на 9 млн грн (всього 230,5 млн грн). Це є євроінтеграційним зобов‘язанням.

«Однозначно Держбюджет - 2025 за напрямком культури став кращим . Безумовно, хотілось би ще збільшення, але будемо працювати над залученням донорської допомоги» - зазначила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін передбачив, що так звана «чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Також будуть проведені відповідні перевірки отримувачів цього виду пенсії. Крім того, в проекті бюджету на 2025 рік йдеться про запуск пенсійної реформи з липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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