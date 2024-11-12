Правительство учло предложение увеличить расходы на Минкульт почти на полмиллиарда – Евгения Кравчук

Будут увеличены расходы на Украинский культурный фонд и стратегические коммуникации – Минкульт получит в 2025 году 11,3 млрд грн.

Расходы на Минкульт увеличены по сравнению с первым чтением проекта Бюджета на 2025 год почти на полмиллиарда. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Таким образом, Кабмин учел предложения профильного комитета, возглавляемого Никитой Потураевым.

В общей сложности на Министерство культуры и стратегических коммуникаций в 2025 году планируют выделить 11,3 млрд грн.

Как отметила Евгения Кравчук, Кабмин в проекте бюджета 12000 ко второму чтению после проработки предложений депутатов увеличил финансирование на Украинский культурный фонд на 105 млн грн (всего 251 млн грн) и Украинский институт книги на 100 млн грн (всего 278, 5 млн грн).

Впрочем, по ее словам, «МИД не отстоял увеличение расходов на Украинский институт (так и осталось 65 млн грн)». Также без изменений финансирование Госкино, с конца 2021 года перешедшее в управление Кабмина.

На обеспечение стратегических коммуникаций, информационной безопасности, мер по европейской и евроатлантической интеграции имеет место увеличение на 200 млн. грн. (всего 405 млн. грн.).

Таким образом, общее увеличение финансирования Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины составляет почти полмиллиарда – 488 млн грн.

«Конечно, этого недостаточно и во многом придется полагаться на доноров и филантропов. Поэтому важной задачей является параллельная разработка и принятие законопроекта о меценатстве в сфере культуры, а также государственно-частном партнерстве», подчеркнула Евгения Кравчук.

«Очень хорошо, что осталась сумма с 1-го чтения на Общественное вещание – 2 млрд 175 млн грн. Это достаточное количество средств, чтобы сохранить региональную сеть и развивать собственное производство», добавила она.

Также Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести получила увеличение в финансировании на 25 млн. грн. (всего 64 млн. грн.). Эти средства будут направлены на реализацию закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», а также проекты поддержки нацменьшинств.

Кроме того, есть хоть и небольшое, но увеличение финансирования для Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, почти на 9 млн грн (всего 230,5 млн грн). Это евроинтеграционное обязательство.

«Однозначно Госбюджет-2025 по направлению культуры стал лучше. Безусловно, хотелось бы еще увеличение, но будем работать над привлечением донорской помощи», - отметила Евгения Кравчук.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин предусмотрел, что так называемая «чернобыльская пенсия», то есть доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения, будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Также будут проведены соответствующие проверки получателей этого вида пенсии. Кроме того, в проекте бюджета на 2025 год идет речь о запуске пенсионной реформы с июля 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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