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Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

13:33, 12 листопада 2024
До другого читання уряд підтримав пропозицію депутатів про збільшення видатків на оклади в НАЗК, де середня зарплата керівництва за вересень 2024 року склала 254 тисячі грн.
Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік
Фото: НАЗК
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Кабмін у поданому до парламенту доопрацьованому до другого читання законопроекті 12000 про Державний бюджет на 2025 рік вирішив додати на посадові оклади НАЗК 143,6 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», при розгляді бюджетних пропозицій до законопроекту 12000 про Державний бюджет на 2025 рік депутати підтримали збільшення розмірів посадових окладів працівників Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, Кабміну доручили опрацювати питання щодо збільшення розмірів посадових окладів працівників НАЗК.

Як випливає з проекту до другого читання, Кабмін цю пропозицію врахував. Відповідно, у розподілі видатків вирішено додати на посадові оклади НАЗК 143,67 млн грн.

При цьому за даними Мінфіну, середня зарплата керівництва НАЗК за вересень 2024 року склала 254,2 тисячі грн, керівника структурного підрозділу – 85,3 тисяч грн, а рядового спеціаліста – 49,2 тисяч грн.

Також у 2025 році передбачається зберегти окремий порядок обчислення для НАЗК посадових окладів, виходячи з прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Нагадаємо, що законами про бюджет, починаючи з 2021 року, для визначення посадових окладів працівників державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, суддів застосовується «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн. Для прокурорів – 1600 грн. Але це не стосується антикорупційних органів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прожитковий мінімум в 2025 році для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України НАЗК

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