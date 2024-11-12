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Вища освіта в Україні має коштувати від 3 тисяч євро — у МОН заговорили про підвищення вартості навчання

13:32, 12 листопада 2024
У Міносвіти пропонують підвищити вартість навчання у вишах і встановити європейські ціни.
Вища освіта в Україні має коштувати від 3 тисяч євро — у МОН заговорили про підвищення вартості навчання
Фото: tyzhden.ua
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Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький вважає, що в Україні варто підвищувати вартість навчання за контрактом у вищих навчальних закладах. Про це він розповів у подкасті «Дофамін для освіти».

За його словами, система грантів, які видаватимуть студентам на здобуття вищої освіти, призведе до того, що освіта стане дорожчою.

Заступник міністра наголосив, що університети не можуть якісно підготувати фахівця за 25 тисяч на рік.

«Якісна освіта має бути дорогою. Я не уявляю собі, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 000 гривень. А в нас є заклади вищої освіти, які таке пропонують. Переважно вони приватні, але все-таки 25 000 гривень: приходь і плати. Це просто купівля диплома», – заявив Винницький.

Він також навів приклад, скільки коштує навчання у вишах у Європі.

«Навіть у найбідніших країнах Європи (це Румунія і Болгарія) менше ніж за 3000 євро не буває підготовки. 3000 євро – це найменше. А коли ми говоримо про Німеччину, то це 6000 – 8000 євро на рік для того, щоб підготувати одного студента. Сьогодні в нас середня ціна – 1000 євро», – додав заступник Лісового.

В Україні середня ціна навчання за контрактом у вишах – 1 тисяча євро (46-47 тисяч гривень). За його словами, через це у викладачів низькі зарплати, а освіта – низької якості. Тому треба підіймати середню вартість підготовки одного фахівця.

Він також заявив, що держава не може вкладати більше грошей. Тому треба створювати систему співфінансування. Частково кошти йтимуть з держказни, частково – з приватного сектору. І в цей спосіб освіта стане дорожчою і якіснішою.

Він додав, що підвищення середньої вартості підготовки одного студента – думка не популярна, але це ще одна з речей, яка стоїть за грантами. Йдеться не тільки про справедливість, а й про якість вищої освіти в Україні.

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Міносвіти

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