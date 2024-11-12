Практика судов
  1. В Украине

Высшее образование в Украине должно стоить от 3 тысяч евро — в МОН заговорили о повышении стоимости обучения

13:32, 12 ноября 2024
В Минобразования предлагают повысить стоимость обучения в вузах и установить европейские цены.
Высшее образование в Украине должно стоить от 3 тысяч евро — в МОН заговорили о повышении стоимости обучения
Фото: tyzhden.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий считает, что в Украине следует повышать стоимость обучения по контракту в высших учебных заведениях. Об этом он рассказал в подкасте «Дофамин для образования».

По его словам, система грантов, которые будут выдавать студентам на получение высшего образования, приведет к тому, что образование станет дороже.

Замминистра подчеркнул, что университеты не могут качественно подготовить специалиста за 25 тысяч в год.

«Качественное образование должно быть дорогим. Я не представляю себе, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 000 гривен. А у нас есть высшие образования, которые такое предлагают. В основном они частные, но все-таки 25 000 гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома», – заявил Винницкий.

Он также привел пример, сколько стоит обучение в вузах в Европе.

«Даже в самых бедных странах Европы (это Румыния и Болгария) менее чем за 3000 евро не бывает подготовки. 3000 евро – это меньше всего. А когда мы говорим о Германии, то это 6000-8000 евро в год для того, чтобы подготовить одного студента. Сегодня у нас средняя цена – 1000 евро», – добавил заместитель Лесного.

В Украине средняя цена обучения по контракту в вузах – 1 тысяча евро (46-47 тысяч гривен). По его словам, поэтому у преподавателей низкие зарплаты, а образование – низкого качества. Поэтому нужно поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста.

Он также заявил, что государство не может вкладывать больше денег. Поэтому нужно создавать систему софинансирования. Частично средства будут уходить из госказны, частично – из частного сектора. И таким образом образование станет дороже и качественнее.

Он добавил, что повышение средней стоимости подготовки одного студента – мнение не популярно, но это еще одна из вещей, которая стоит за грантами. Речь идет не только о справедливости, но и о качестве высшего образования в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам запретили использовать Telegram – документ

Прокурорам не только запрещено пересылать служебную информацию с помощью Telegram, а также устанавливать мессенджер на служебные компьютеры, но есть исключение.

Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.

В Офисе Генпрокурора рассказали, сколько прокуроров получают спецпенсии по инвалидности

Как отметили в ОГП, почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн, но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн – проект бюджета

Правительство предлагает увеличить финансирование Офиса Генпрокурора в 2025 году на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Кабмин в бюджете на 2025 год предлагает увеличить финансирование судебной власти

Бюджет увеличится как на суды первой и апелляционной инстанций, так и на Верховный Суд, ВАКС и Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді