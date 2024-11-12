Высшее образование в Украине должно стоить от 3 тысяч евро — в МОН заговорили о повышении стоимости обучения

В Минобразования предлагают повысить стоимость обучения в вузах и установить европейские цены.

Фото: tyzhden.ua

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий считает, что в Украине следует повышать стоимость обучения по контракту в высших учебных заведениях. Об этом он рассказал в подкасте «Дофамин для образования».

По его словам, система грантов, которые будут выдавать студентам на получение высшего образования, приведет к тому, что образование станет дороже.

Замминистра подчеркнул, что университеты не могут качественно подготовить специалиста за 25 тысяч в год.

«Качественное образование должно быть дорогим. Я не представляю себе, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 000 гривен. А у нас есть высшие образования, которые такое предлагают. В основном они частные, но все-таки 25 000 гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома», – заявил Винницкий.

Он также привел пример, сколько стоит обучение в вузах в Европе.

«Даже в самых бедных странах Европы (это Румыния и Болгария) менее чем за 3000 евро не бывает подготовки. 3000 евро – это меньше всего. А когда мы говорим о Германии, то это 6000-8000 евро в год для того, чтобы подготовить одного студента. Сегодня у нас средняя цена – 1000 евро», – добавил заместитель Лесного.

В Украине средняя цена обучения по контракту в вузах – 1 тысяча евро (46-47 тысяч гривен). По его словам, поэтому у преподавателей низкие зарплаты, а образование – низкого качества. Поэтому нужно поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста.

Он также заявил, что государство не может вкладывать больше денег. Поэтому нужно создавать систему софинансирования. Частично средства будут уходить из госказны, частично – из частного сектора. И таким образом образование станет дороже и качественнее.

Он добавил, что повышение средней стоимости подготовки одного студента – мнение не популярно, но это еще одна из вещей, которая стоит за грантами. Речь идет не только о справедливости, но и о качестве высшего образования в Украине.

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