Первая группа добровольцев Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в Люблине

600 добровольцев Украинского легиона подали заявки на вступление в ВСУ.

Источник фото: ukrinform

Первая группа добровольцев Украинского легиона подписала контракты с Вооруженными силами Украины, сообщает Укринформ. Подписание контрактов состоялось в рекрутинговом центре, развернутом при Генеральном консульстве Украины в Люблине. Каждый из добровольцев заранее ознакомился с условиями контракта, после чего руководитель центра по очереди пригласил их подписать документы.

«Приветствую в Вооруженных силах Украины», - отметил руководитель рекрутингового центра после каждого подписания контракта.

По словам представителя центра Петра Горкуши, на сегодня заявки на вступление в Украинский легион подали уже более 600 человек. Добровольцы могут подписать контракт на три года или до завершения особого периода.

После подписания контрактов, военнослужащие будут направлены на один из полигонов вблизи Люблина для обучения. Занятия будут проводить инструкторы из стран НАТО. Базовый курс подготовки продлится 35 дней, после чего те, кто нуждается в дополнительном обучении по специализации, продолжат тренировки в других местах.

Польская сторона предоставит инфраструктуру, технику и вооружение для обучения добровольцев, тогда как украинская обеспечит их военной формой и медикаментами. Сейчас еще решается вопрос о полном оснащении подразделения техникой и вооружением для дальнейшей отправки в Украину.

Напомним, первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства.

Подробную информацию об условиях вступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте.

Ранее мы писали, что к Украинскому легиону в Польше согласилось присоединиться очень малое количество добровольцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.