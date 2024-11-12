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Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год

13:33, 12 ноября 2024
Ко второму чтению правительство поддержало предложение депутатов об увеличении расходов на оклады в НАПК, где средняя зарплата руководства за сентябрь 2024 года составила 254 тысячи грн.
Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год
Фото: НАПК
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Кабмин в поданном в парламент доработанном ко второму чтению законопроекте 12000 о Государственном бюджете на 2025 год решил добавить на должностные оклады НАПК 143,6 млн грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при рассмотрении бюджетных предложений к законопроекту 12000 о Государственном бюджете на 2025 год депутаты поддержали увеличение размеров должностных окладов работников Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Так, Кабмину поручили проработать вопрос об увеличении размеров должностных окладов работников НАПК.

Как следует из проекта ко второму чтению, Кабмин это предложение учел. Соответственно, в распределении расходов решено добавить на должностные оклады НАПК 143,67 млн ​​грн.

При этом по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.

Также в 2025 году предполагается сохранить отдельный порядок исчисления для НАПК должностных окладов исходя из прожиточного минимума в 3028 грн.

Напомним, что законами о бюджете начиная с 2021 года для определения должностных окладов работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, судей применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн. Для прокуроров – 1600 грн. Но это не касается антикоррупционных органов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прожиточный минимум в 2025 году для прокуроров останется на уровне 1600 грн., но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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