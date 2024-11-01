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Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК

09:00, 1 ноября 2024
Депутаты поддержали увеличение размеров должностных окладов работников НАПК, где, по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.
Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК
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Верховная Рада 31 октября приняла в первом чтении законопроект 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, а также приняла постановление о выводах и предложениях к проекту Бюджета на 2025 год. Проект постановления 12000/П готовил Бюджетный комитет Рады, возглавляемый Роксоланой Пидласой.

Среди прочего, одобренным депутатами постановлением предусмотрено поручение Правительству рассмотреть увеличение финансирования в 2025 году на деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)

При этом Кабмину предлагается проработать вопрос об увеличении размеров должностных окладов работников НАПК (пункт 2.24.37 приложения к постановлению).

Напомним, что согласно данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата за сентябрь 2024 года составила:

  • у руководства НАПК – 254,2 тысячи грн
  • руководителя структурного подразделения – 85,3 тыс. грн (в августе – 96,3 тысяч грн)
  • рядового специалиста – 49,2 тысячи гривен (в августе – 50 тысяч).

Также в 2025 году предполагается сохранить отдельный порядок исчисления для НАПК должностных окладов, исходя из прожиточного минимума в 3028 грн.

Напомним, что законами о бюджете, начиная с 2021 года, для определения должностных окладов работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, судей применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн. Для прокуроров – 1600 грн.

Однако для антикоррупционных органов, в частности, НАБУ, САП и НАПК, этот прожиточный минимум не замораживается, и в 2025 году составит 3028 грн.

Как ранее заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, антикоррупционным органам невозможно снизить зарплату (то есть, и «заморозить» для них прожиточный минимум).

 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины НАПК

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Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК

Депутаты поддержали увеличение размеров должностных окладов работников НАПК, где, по данным Минфина, средняя зарплата руководства НАПК за сентябрь 2024 года составила 254,2 тысячи грн, руководителя структурного подразделения – 85,3 тысячи грн, а рядового специалиста – 49,2 тысячи грн.

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