Верховная Рада одобрила рекомендации по увеличению должностных окладов в НАПК

Верховная Рада 31 октября приняла в первом чтении законопроект 12000 о Государственном бюджете на 2025 год, а также приняла постановление о выводах и предложениях к проекту Бюджета на 2025 год. Проект постановления 12000/П готовил Бюджетный комитет Рады, возглавляемый Роксоланой Пидласой.
Среди прочего, одобренным депутатами постановлением предусмотрено поручение Правительству рассмотреть увеличение финансирования в 2025 году на деятельность Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК)
При этом Кабмину предлагается проработать вопрос об увеличении размеров должностных окладов работников НАПК (пункт 2.24.37 приложения к постановлению).
Напомним, что согласно данным Министерства финансов Украины, средняя зарплата за сентябрь 2024 года составила:
Также в 2025 году предполагается сохранить отдельный порядок исчисления для НАПК должностных окладов, исходя из прожиточного минимума в 3028 грн.
Напомним, что законами о бюджете, начиная с 2021 года, для определения должностных окладов работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, судей применяется «замороженный» прожиточный минимум в 2102 грн. Для прокуроров – 1600 грн.
Однако для антикоррупционных органов, в частности, НАБУ, САП и НАПК, этот прожиточный минимум не замораживается, и в 2025 году составит 3028 грн.
Как ранее заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, антикоррупционным органам невозможно снизить зарплату (то есть, и «заморозить» для них прожиточный минимум).
Автор: Наталя Мамченко
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