Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов

К тестированию онлайн-отсрочки от мобилизации в Резерв+ уже можно присоединиться.

Министерство обороны запустило бета-тест онлайн-отсрочек в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов и аспирантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

«Мы уже протестировали сервис по внутренним ресурсам. А теперь, чтобы запустить услугу, нам нужны ваши отзывы.

Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос прямо в Резерв+.

Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку — и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе», - указала она.

Кто может участвовать в тестировании

многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке

люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение

студенты и аспиранты, получающие последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистра учатся на аспирантуре.

Заполнить форму, чтобы присоединиться к тестированию можно по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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