Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов

Министерство обороны запустило бета-тест онлайн-отсрочек в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов и аспирантов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.
«Мы уже протестировали сервис по внутренним ресурсам. А теперь, чтобы запустить услугу, нам нужны ваши отзывы.
Больше не придется ходить в ТЦК с бумажками и стоять в очередях, чтобы получить или продлить отсрочку. Достаточно будет отправить запрос прямо в Резерв+.
Система проверит, действительно ли вы имеете право на отсрочку — и если да, этот статус отразится в электронном военно-учетном документе», - указала она.
Кто может участвовать в тестировании
Заполнить форму, чтобы присоединиться к тестированию можно по ссылке.
Автор: Наталья Мамченко
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