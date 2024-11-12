Прожиточный минимум для прокуроров останется на уровне 1600 грн, но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн – проект бюджета

Правительство предлагает увеличить финансирование Офиса Генпрокурора в 2025 году на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Прожиточный минимум для расчета должностных окладов прокуроров окружной прокуратуры останется замороженным на уровне предыдущих лет – 1600 грн. Это следует из доработанного проекта Бюджета на 2025 год №12000, который подал в Раду Кабмин.

Напомним, что обычный прожиточный минимум составляет 3028 грн, для судей – 2102 грн.

Соответственно, ко второму чтению правительством уменьшено и финансирование на Офис Генпрокурора, которое планировалось выделить в связи с увеличением окладов прокуроров.

Так, к первому чтению правительство предлагало выделить на Офис Генерального прокурора 18,151 млрд грн. А на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) – 335,98 млн грн. Отметим, что в САП оклады считаются по другому принципу с привязкой к НАБУ.

Ко второму чтению прогнозируемое финансирование на Офис Генерального прокурора урезали до 16,932 млрд грн. При этом финансирование САП предлагается не трогать.

Это все равно больше, чем в 2024 году, когда финансирование Офиса Генпрокурора составляло 14,588 млрд грн, а финансирование САП – 203,3 млн грн.

Таким образом, в 2025 году по сравнению с 2024 годом финансирование прокуратуры может быть увеличено на 2,34 млрд грн.

Отметим, что на судебную власть по общему фонду предлагается увеличить финансирование более чем на 1,1 млрд. грн.

Напомним, согласно закону о прокуратуре должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года. То есть 40 тысяч грн.

Если бы минимум увеличили до 2102 грн, то должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составлял бы в 2025 году 52,5 тысячи грн.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора составляет в 2024 году 109 008 грн (по данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование составляет 36 прожиточных минимумов, которые считаются исходя из «обычной» суммы в 3028 грн. прокуратуру, оклады в САП привязаны к окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ).

Автор: Наталя Мамченко

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