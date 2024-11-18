Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки

12:45, 18 листопада 2024
В законопроекті про держбюджет на 2025 рік передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від уряду Великої Британії на реалізацію підтримки обороноздатності України.
До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія надасть Україні 90 млрд грн фінансування оборонних видатків. Це випливає з рішення бюджетного Комітету Верховної Ради, який 18 листопада рекомендував прийняти в другому читанні законопроект 12000 про Державний бюджет України на 2025 рік.

«2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони» - зазначила голова Комітету Роксолана Підласа.

Так, у рішенні комітет вказує, що у проекті державного бюджету буде здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондами з метою залучення зовнішніх запозичень від Казначейства Великої Британії для підтримки обороноздатності України. Це рішення базується на пропозиції Міністерства фінансів України, надісланої листом від 15 листопада.

А саме: у додатку №2 до законопроекту показник зовнішніх запозичень зменшено за загальним фондом на 90 млрд грн та збільшено за спеціальним фондом на таку саму суму.

У додатку №3 до законопроекту видатки споживання за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» зменшено за загальним фондом на 90 млрд грн та збільшено за спеціальним фондом на таку саму суму.

У додатку №8 до законопроекту передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на реалізацію «Проекту з підтримки обороноздатності держави» (загальний обсяг кредиту – 2 258 000 000 фунтів стерлінгів) за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання».

Кредит в 90 млрд грн, як пояснив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, це гроші, які Велика Британія дає Україні в рамках 50 млрд доларів від G7. І вони прямо закладені на спецфонд на оборонні видатки.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. Втім, кошти досі не передані.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект бюджет Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп обрав головою Федеральної комісії зі зв’язку Брендана Карра, який обіцяє боротися з цензурою у Facebook

Карр пообіцяв взяти на себе боротьбу з цензурою з боку великих технологічних компаній, включаючи Facebook, Google, Apple і Microsoft.

До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки

В законопроекті про держбюджет на 2025 рік передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від уряду Великої Британії на реалізацію підтримки обороноздатності України.

Судді райсудів матимуть право на щомісячну доплату 10,5 тисяч грн – бюджетний комітет залишив запропоновану урядом норму в проекті бюджету

Судячи з правок, які озвучила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, норма про доплату в 10,5 тисяч грн для суддів першої інстанції залишиться в бюджеті на 2025 рік.

Верховна Рада незабаром розгляне законопроект про Держбюджет на 2025 рік – комітет погодив правки

Стало відомо, як буде виглядати фінальна версія законопроекту про Державний бюджет на 2025 рік і які правки врахував бюджетний комітет.

Не передані, нерозподілені, нерозглянуті – що відбувається зі справами ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва

Десятки тисяч справ ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва досі не передано в нові суди для розгляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді