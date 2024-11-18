До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки

В законопроекті про держбюджет на 2025 рік передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від уряду Великої Британії на реалізацію підтримки обороноздатності України.

Велика Британія надасть Україні 90 млрд грн фінансування оборонних видатків. Це випливає з рішення бюджетного Комітету Верховної Ради, який 18 листопада рекомендував прийняти в другому читанні законопроект 12000 про Державний бюджет України на 2025 рік.

«2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме – закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони» - зазначила голова Комітету Роксолана Підласа.

Так, у рішенні комітет вказує, що у проекті державного бюджету буде здійснено перерозподіл коштів між загальним і спеціальним фондами з метою залучення зовнішніх запозичень від Казначейства Великої Британії для підтримки обороноздатності України. Це рішення базується на пропозиції Міністерства фінансів України, надісланої листом від 15 листопада.

А саме: у додатку №2 до законопроекту показник зовнішніх запозичень зменшено за загальним фондом на 90 млрд грн та збільшено за спеціальним фондом на таку саму суму.

У додатку №3 до законопроекту видатки споживання за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» зменшено за загальним фондом на 90 млрд грн та збільшено за спеціальним фондом на таку саму суму.

У додатку №8 до законопроекту передбачено залучення у 2025 році кредиту в обсязі 90 млрд грн від Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на реалізацію «Проекту з підтримки обороноздатності держави» (загальний обсяг кредиту – 2 258 000 000 фунтів стерлінгів) за бюджетною програмою «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання».

Кредит в 90 млрд грн, як пояснив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк, це гроші, які Велика Британія дає Україні в рамках 50 млрд доларів від G7. І вони прямо закладені на спецфонд на оборонні видатки.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. Втім, кошти досі не передані.

Автор: Наталя Мамченко

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