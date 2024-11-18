Судді райсудів матимуть право на щомісячну доплату 10,5 тисяч грн – бюджетний комітет залишив запропоновану урядом норму в проекті бюджету

Судячи з правок, які озвучила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, норма про доплату в 10,5 тисяч грн для суддів першої інстанції залишиться в бюджеті на 2025 рік.

Бюджетний комітет парламенту 18 листопада схвалив доопрацьований Кабміном проект Державного бюджету на 2025 рік. Судячи з озвучених головою комітету Роксоланою Підласою поправок, у фінальній версії законопроекту 12000 залишиться норма про доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.

Нагадаємо, у першій редакції законопроекту про бюджет Мінфін пропонував виплачувати суддям судів першої інстанції премії протягом 2025 року у розмірі до 40% від посадового окладу. «Голий» оклад судді місцевого суду наразі складає 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн (для суддів працює «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн з 2021 року, на відміну від «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн). Таким чином, при першій редакції судді першої інстанції могли б розраховувати на зарплату разом з премією у 88,2 тисячі грн.

Втім, оскільки це не передбачено законом про судоустрій і потягне за собою проблеми, суддівське врядування не схвалило таку ідею.

Також «Судово-юридична газета» пояснювала, що така дещо дивна ідея виникла, оскільки судді першої інстанції наразі отримують менше, ніж деякі чиновники (біля 63 тисяч грн посадового окладу – бо для розрахунку окладів суддів застосовується заморожений з 2021 року прожитковий мінімум в 2102 грн), але уряд одночасно не бажав, щоб збільшення їх винагороди потягнуло збільшення «спецпенсій» іншим суддям.

Наразі, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», Кабмін запропонував у фінальній редакції законопроекту замість премій виплачувати суддям доплати.

Так, статтю 41 проекту закону про Держбюджет на 2025 рік пропонується редакційно уточнити наступним чином:

«Установити, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього».

Таким чином, пропонується встановити доплату у розмірі 10,5 тисяч грн.

Втім, ця норма про доплати не буде працювати, доки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон, яким дозволять виплачувати суддям окрему доплату.

Так, пункт 1 Прикінцевих положень проекту бюджету пропонується передбачити, що вищезгадана стаття 41 закон про Бюджет набирає чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, але не раніше 1 січня 2025 року.

Отже, доплата буде поставлена у залежність від швидкості прийняття відповідного закону Верховною Радою.

Також Кабмін вказав, що передбачений Державній судовій адміністрації України у проекті Державного бюджету України на 2025 рік обсяг видатків для судів, органів та установ системи правосуддя «дозволяє виконувати покладені законодавством на зазначені органи повноваження».

«Проти показників 2024 року видатки за бюджетною програмою 0501020 у проекті державного бюджету на 2025 рік збільшені на 1,5 млрд грн, з них за загальним фондом на 1,1 млрд грн, за спеціальним фондом на 0,4 млрд гривень» - зазначили у Мінфіні.

Також врахована пропозиція про те, щоб установити, що з бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік видатки на виплату ретроспективних судових рішень та перерахованих пенсій за рішенням суду здійснюється за окремими напрямами у розрізі джерел їх виплати. Кабміну доручається забезпечити визначення порядку виконання цієї норми.

Крім того, у статті 38 пропонують установити, що у 2025 році для осіб, яким пенсії (щомісячне довічне грошове утримання) призначено відповідно до законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України» та які мають право на пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», частина пенсійної виплати (частина щомісячного грошового утримання), що визначена відповідно до статті 27, абзацу 2 ч. 1 та ч. 2 статті 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фінансується із солідарної системи, різниця пенсійної виплати фінансується відповідно до законодавства.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін пропонує на 2025 рік збільшити за загальним фондом фінансування на місцеві та апеляційні суди та установи правосуддя на 1,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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