У Києві за вбивство двірника на Печерську судитимуть іноземця, який понад 10 років мешкав у під’їзді

В результаті словесного конфлікту чоловік ударив двірника ножем у скроню, в результаті чого він помер в лікарні.

У Києві судитимуть 57-річного іноземця, який обвинувачується у вбивстві двірника на Печерську. Злочин стався у липні 2024 року, коли працівник комунального підприємства Печерського району повертався додому після роботи і випадково зустрів агресивного незнайомця на вулиці Богомольця. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час словесної перепалки чоловік ударив двірника ножем у скроню. Тяжко пораненого 40-річного чоловіка виявили перехожі, які викликали швидку допомогу. Однак потерпілий помер в лікарні через кілька днів, не приходячи до тями.

Правоохоронці затримали підозрюваного на наступний день після злочину. Ним виявився 57-річний громадянин іноземної держави, який вже мав кримінальне минуле — у 2010 році він був засуджений за тяжкі тілесні ушкодження. Після відбуття покарання чоловік оселився в під'їзді житлового будинку в Печерському районі, де мешкав майже 10 років.

Під час затримання у нього вилучили одяг зі слідами крові, але він стверджував, що це був чай. Іноземець перебував в Україні нелегально і підлягав депортації через прострочені документи, однак через бездомний спосіб життя ці вимоги не були виконані.

Справу направлено до суду, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Зараз він перебуває під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.