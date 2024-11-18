У Херсоні окупанти атакували з БпЛА лікарню

На Херсонщині в результаті атаки на медичний заклад знищено «швидкі».

Джерело фото: Херcонська ОДА

У ніч на 18 листопада російські військові завдали удару по одному з обласних медичних закладів на Херсонщині, використавши безпілотник. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

«Вночі російські окупанти атакували з БпЛА один із обласних закладів охорони здоровʼя. Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги», – йдеться у повідомленні.

На щастя, потерпілих серед пацієнтів та медиків немає.

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