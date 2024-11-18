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Військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК — чи він має право його не підписувати

15:55, 18 листопада 2024
Військовослужбовець не підписує саму постанову ВЛК, а лише розписується за її отримання.
Військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК — чи він має право його не підписувати
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснює, чи має право військовослужбовець не підписувати рішення військово-лікарської комісії, якщо він не погоджується з ним.

Там зазначили, що військовослужбовець не підписує саму постанову ВЛК, а лише розписується за її отримання. Рішення ВЛК приймається більшістю голосів членів комісії й підписується головою ВЛК. Далі затверджена постанова передається військовослужбовцю для ознайомлення.

Якщо військовослужбовець не згоден із рішенням ВЛК щодо результатів медичного огляду, він має кілька варіантів оскарження постанови ВЛК:

  • подати заяву до цієї ж ВЛК про призначення повторного медичного огляду;
  • подати скаргу до ВЛК вищого рівня для перегляду іншими фахівцями;
  • подати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК), якщо попередні рівні не задовольнили скаргу;
  • звернутися до суду з позовом.

Раніше ми писали, хто з військовослужбовців матиме право подати запит на переведення до іншої військової частини через Армія+ .

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військовослужбовці ВЛК

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