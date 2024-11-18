Військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК — чи він має право його не підписувати

Військовослужбовець не підписує саму постанову ВЛК, а лише розписується за її отримання.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснює, чи має право військовослужбовець не підписувати рішення військово-лікарської комісії, якщо він не погоджується з ним.

Там зазначили, що військовослужбовець не підписує саму постанову ВЛК, а лише розписується за її отримання. Рішення ВЛК приймається більшістю голосів членів комісії й підписується головою ВЛК. Далі затверджена постанова передається військовослужбовцю для ознайомлення.

Якщо військовослужбовець не згоден із рішенням ВЛК щодо результатів медичного огляду, він має кілька варіантів оскарження постанови ВЛК:

подати заяву до цієї ж ВЛК про призначення повторного медичного огляду;

подати скаргу до ВЛК вищого рівня для перегляду іншими фахівцями;

подати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК), якщо попередні рівні не задовольнили скаргу;

звернутися до суду з позовом.

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