Військовослужбовець не погоджується з рішенням ВЛК — чи він має право його не підписувати

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснює, чи має право військовослужбовець не підписувати рішення військово-лікарської комісії, якщо він не погоджується з ним.
Там зазначили, що військовослужбовець не підписує саму постанову ВЛК, а лише розписується за її отримання. Рішення ВЛК приймається більшістю голосів членів комісії й підписується головою ВЛК. Далі затверджена постанова передається військовослужбовцю для ознайомлення.
Якщо військовослужбовець не згоден із рішенням ВЛК щодо результатів медичного огляду, він має кілька варіантів оскарження постанови ВЛК:
Раніше ми писали, хто з військовослужбовців матиме право подати запит на переведення до іншої військової частини через Армія+ .
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