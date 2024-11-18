Підірвали автомобіль з українським воїном і готували теракти — викрито диверсантів на Харківщині

Мешканці Харківщини співпрацювали з російською розвідкою та готували теракти.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Четверо мешканців Харківщини, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків, були завербовані рф і готували низку терактів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Куратором підозрюваних був бойовик спецназу «днр», який співпрацює з російським гру. Він інструктував підозрюваних та надавав їм вказівки через месенджер.

Чоловіки вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

У червні 2024 року підозрювані підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник зазнав тяжких поранень.

Також підозрювані збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб завадити перевезенню української військової техніки на передову.

Водночас один з підозрюваних виготовив саморобний вибуховий пристрій, який сховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього його затримали правоохоронці.

Інших трьох фігурантів затримано за місцями їхнього мешкання. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.