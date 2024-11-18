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Подорвали автомобиль с украинским воином и готовили теракты — разоблачены диверсанты в Харьковской области

15:37, 18 ноября 2024
Жители Харьковской области сотрудничали с российской разведкой и готовили теракты.
Подорвали автомобиль с украинским воином и готовили теракты — разоблачены диверсанты в Харьковской области
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Четверо жителей Харьковщины, среди которых инженер-программист, бывший военный и двое безработных мужчин, были завербованы в РФ и готовили ряд терактов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Куратором подозреваемых был боевик спецназа «ДНР», сотрудничающий с российским игру. Он инструктировал подозреваемых и давал им указания через мессенджер.

Мужчины выискивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками.

В июне 2024 года подозреваемые взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения.

Также подозреваемые собирались совершить ряд других терактов. Одной из их задач было устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы помешать перевозке украинской военной техники на передовую.

В то же время один из подозреваемых изготовил самодельное взрывное устройство, спрятавшееся в посадке на территории Харьковского района, о чем отчиталось куратору в мессенджере. Сразу после этого его задержали правоохранители.

Другие трое фигурантов задержаны по местам их проживания. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

Всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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