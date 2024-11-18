На 90-м году ушел из жизни выдающийся националист и общественный деятель Левко Слюзар

Умер Левко Слюзар – общественный деятель и «Политик десятилетия» из Ивано-Франковска.

В воскресенье, 17 ноября, на 90-м году жизни скончался Левко Слюзар, многолетний председатель Ивано-Франковской городской организации Конгресса украинских националистов. Семья Слюсара за националистическую деятельность репрессирована органами советской власти. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Левко Владимирович был активным общественно-политическим деятелем, членом областной организации «РУХ» со времени ее основания, председателем провода Ивано-Франковской городской организации Конгресса украинских националистов (1994 - 2005 гг.). Был «политиком десятилетия», - отметил Марцинкив.

Левко Слюзар родился 14 января 1934 года в селе Старые Скоморохи на Ивано-Франковщине. Его семья подверглась репрессиям советской власти за националистическую деятельность. С обретением Украиной независимости он активно включился в общественную и политическую работу.

Слюзар начал традицию «Праздника Героев» в Ивано-Франковске, организовал международный турнир по дзюдо, посвященный Степану Бандере, и празднование Дня провозглашения Акта восстановления Украинской Государственности. Он также основал конкурс патриотических художественных произведений и художественных рисунков, проводил работу по воспитанию военнослужащих и был членом областной комиссии по призыву в ВСУ.

За свои заслуги Левко Слюзар получил многочисленные награды, в частности юбилейную медаль к 90-летию со дня рождения Степана Бандеры, медали «15 лет Вооруженных Сил Украины» и другие награды.

Его будут помнить как человека, который внес значительный вклад в развитие национальной идеи и общественной жизни Ивано-Франковска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.