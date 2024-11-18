Рост ВВП Украины в октябре замедлился почти втрое по сравнению с сентябрем

Драйверами остаются транспорт, строительство и промышленность.

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В Министерстве экономики по итогам 10 месяцев сообщили о росте экономики на 4,2%. В октябре рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. Драйверами роста, в частности, остаются транспортная и строительная отрасли, а также перерабатывающая промышленность.

В ведомстве отмечают, что благодаря реализации программ восстановления и повышению спроса на строительные работы продолжает демонстрировать восходящую динамику отрасль строительства.

«Среди драйверов роста экономики страны также транспорт — прежде всего, благодаря стабильной работе зернового коридора. Наконец, спрос на продукцию перерабатывающей промышленности, в частности, сектора ОПК, обуславливает рост в этой отрасли», — отмечают в Минэкономики.

Рост ВВП в октябре 2024 года к октябрю 2023-го зафиксирован на уровне 1,3%. Транспорт, переработка и строительство продолжали показывать высокую положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина – ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур, отмечают в Министерстве.

В сентябре рост ВВП был зафиксирован на уровне 3,8%, а за девять месяцев – 4,5%, что в целом соответствует обновленному прогнозу правительства.

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