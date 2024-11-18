Зростання ВВП України у жовтні сповільнилося майже втричі порівняно з вереснем

Драйверами залишаються транспорт, будівництво та промисловість.

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У Міністерстві економіки за підсумками 10 місяців повідомили про зріст економіки на 4,2%. У жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Драйверами зростання, зокрема, залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість.

У відомстві зазначають, що завдяки реалізації програм відновлення та підвищенню попиту на будівельні роботи продовжує демонструвати висхідну динаміку галузь будівництва.

«Серед драйверів зростання економіки країни також транспорт — насамперед завдяки стабільній роботі зернового коридору. Нарешті, попит на продукцію переробної промисловості, зокрема сектору ОПК, зумовлює зростання в цій галузі», — зазначають у Мінекономіки.

Зростання ВВП в жовтні 2024 року до жовтня 2023-го зафіксоване на рівні 1,3%. Транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина — ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур, зауважують у Міністерстві.

У вересні зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців – 4,5%, що в цілому відповідає оновленому урядовому прогнозу.

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