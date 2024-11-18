На 90-му році пішов з життя видатний націоналіст і громадський діяч Левко Слюзар

Помер Левко Слюзар – громадський діяч і «Політик десятиліття» з Івано-Франківська.

У неділю, 17 листопада, на 90-му році життя помер Левко Слюзар, багаторічний голова Івано-Франківської міської організації Конгресу українських націоналістів. Родина Слюсара за націоналістичну діяльність репресована органами радянської влади. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Левко Володимирович був активним громадсько-політичним діячем, членом обласної організації «РУХ» з часу її заснування, головою проводу Івано-Франківської міської організації Конгресу українських націоналістів (1994 – 2005 рр.). Був «політиком десятиліття», – зазначив Марцінків.

Левко Слюзар народився 14 січня 1934 року у селі Старі Скоморохи на Івано-Франківщині. Його родина зазнала репресій радянської влади за націоналістичну діяльність. Зі здобуттям Україною незалежності він активно долучився до громадської та політичної роботи.

Слюзар започаткував традицію «Свята Героїв» в Івано-Франківську, організував міжнародний турнір з дзюдо, присвячений Степану Бандері, та відзначення Дня проголошення Акту відновлення Української Державності. Він також заснував конкурс патріотичних мистецьких творів та художніх малюнків, проводив роботу з виховання військовослужбовців і був членом обласної комісії з призову до ЗСУ.

За свої заслуги Левко Слюзар отримав численні нагороди, зокрема ювілейну медаль до 90-річчя з дня народження Степана Бандери, медалі «15 років Збройних Сил України» та інші відзнаки.

Його пам’ятатимуть як людину, яка зробила значний внесок у розбудову національної ідеї та громадського життя Івано-Франківська.

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