Военнослужащий не соглашается с решением ВВК — имеет ли он право его не подписывать

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъясняет, имеет ли право военнослужащий не подписывать решение военно-врачебной комиссии, если он не соглашается с ним.
Там отметили, что военнослужащий не подписывает само постановление ВВК, а только расписывается за его получение. Решение ВВК принимается большинством голосов членов комиссии и подписывается главой ВВК. Далее утвержденное постановление передается военнослужащему для ознакомления.
Если военнослужащий не согласен с решением ВВК о результатах медицинского осмотра, у него есть несколько вариантов обжалования постановления ВВК:
Ранее мы писали, кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.