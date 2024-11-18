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Военнослужащий не соглашается с решением ВВК — имеет ли он право его не подписывать

15:55, 18 ноября 2024
Военнослужащий не подписывает постановление ВВК, а только расписывается за его получение.
Военнослужащий не соглашается с решением ВВК — имеет ли он право его не подписывать
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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъясняет, имеет ли право военнослужащий не подписывать решение военно-врачебной комиссии, если он не соглашается с ним.

Там отметили, что военнослужащий не подписывает само постановление ВВК, а только расписывается за его получение. Решение ВВК принимается большинством голосов членов комиссии и подписывается главой ВВК. Далее утвержденное постановление передается военнослужащему для ознакомления.

Если военнослужащий не согласен с решением ВВК о результатах медицинского осмотра, у него есть несколько вариантов обжалования постановления ВВК:

  • подать заявление в эту же ВВК о назначении повторного медицинского осмотра;
  • подать жалобу в ВЛК более высокого уровня для пересмотра другими специалистами;
  • подать жалобу в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК), если предыдущие уровни не удовлетворили жалобу;
  • обратиться в суд с иском.

Ранее мы писали, кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+.

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военнослужащие ВВК

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