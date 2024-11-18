В Херсоне оккупанты атаковали с БПЛА больницу

В ночь на 18 ноября российские военные нанесли удар по одному из областных медицинских учреждений на Херсонщине, использовав беспилотник. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
«Ночью российские оккупанты атаковали с БПЛА одно из областных учреждений здравоохранения. Из-за сброса взрывчатки с вражеского дрона уничтожены два транспортных средства скорой помощи», - говорится в сообщении.
К счастью, пострадавших среди пациентов и медиков нет.
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