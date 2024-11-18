В Киеве за убийство дворника на Печерске будут судить иностранца, который более 10 лет жил в подъезде

В результате словесного конфликта мужчина ударил дворника ножом в висок, в результате чего он скончался в больнице.

В Киеве будут судить 57-летнего иностранца, который обвиняется в убийстве дворника на Печерске. Преступление произошло в июле 2024 года, когда работник коммунального предприятия Печерского района возвращался домой после работы и случайно встретил агрессивного незнакомца на улице Богомольца. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Во время словесной перепалки мужчина ударил дворника ножом в висок. Тяжело раненого 40-летнего мужчину обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь. Однако пострадавший скончался в больнице через несколько дней, не приходя в сознание.

Правоохранители задержали подозреваемого на следующий день после преступления. Им оказался 57-летний гражданин иностранного государства, который уже имел криминальное прошлое - в 2010 году он был осужден за тяжкие телесные повреждения. После отбытия наказания мужчина поселился в подъезде жилого дома в Печерском районе, где жил почти 10 лет.

Во время задержания у него изъяли одежду со следами крови, но он утверждал, что это был чай. Иностранец находился в Украине нелегально и подлежал депортации из-за просроченных документов, однако из-за бездомного образа жизни эти требования не были выполнены.

Дело направлено в суд, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас он находится под стражей в Киевском следственном изоляторе.

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