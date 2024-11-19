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Президент Києво-Могилянської академії підписав наказ про заборону Telegram

20:40, 19 листопада 2024
Сергій Квіт підписав наказ про заборону використання Telegram у НаУКМА.
Президент Києво-Могилянської академії підписав наказ про заборону Telegram
Фото: facebook.com/naukma
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З 1 січня 2025 року Національний університет «Києво-Могилянська академія» забороняє використання месенджера Telegram для робочого листування та передачі освітніх даних. Відповідний наказ підписав президент НаУКМА Сергій Квіт.

Крім того, буде припинено використання всіх наявних каналів та ботів, що представляють університет або його підрозділи, зокрема, студентські групи.

Також доступ до платформи буде заборонено на території навчальних корпусів та гуртожитків навчального закладу.

Як писала «Судово-юридична газета», з 11 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка буде заборонено використання месенджера Telegram у службових цілях.

Також ця заборона почала діяти у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крім того, Національний авіаційний університет, згідно з наказом виконувачки обов’язків ректора Ксенії Семенової, теж заборонив встановлювати Telegram або використовувати його вебверсію на службових і особистих пристроях, які використовуються для службових цілей. 

Додамо, що у Київському національному лінгвістичному університеті заборонили Telegram на службових пристроях.

 

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