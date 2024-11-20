Неизвестный сломал DVD-диск с основным доказательством в деле о государственной измене – апелляционное разбирательство под угрозой

Случаев повреждения DVD с доказательствами в делах становится все больше.

Иллюстративное фото

Очередной неприятный для судебной власти инцидент зафиксирован на днях в городе Кривой Рог.

Как сообщили в Высший совет правосудия судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Ольга Чайкина, Наталья Викторович и Роман Скотарь, на рассмотрении коллегии судей находилось дело по обвинению гражданина Александра Горбенко.

Александр Горбенко обвиняется в совершении правонарушений, за которые предусмотрена ответственность согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале-апреле 2022 года Александр Горбенко пересылал представителю РФ информацию о местоположении блокпостов, укреплений, местах дислокации украинских военных подразделений вблизи городов Мариуполь, Запорожье и Кривой Рог.

Кроме того, Александр Горбенко приобрел у неустановленного лица гранату Ф-1, запал дистанционного действия типа УЗРГМ-2 и 55 патронов калибра 5,45 мм.

24 апреля 2022 года Александр Горбенко был задержан сотрудниками СБУ в городе Кривой Рог. При обыске автомобиля ИЖ-412 у гражданина были изъяты граната, патроны и главное – мобильный телефон ZTE с соответствующей перепиской с абонентом из РФ.

Процесс обыска и изъятия патронов и телефона был зафиксирован на видео.

14 октября 2024 года Дзержинский районный суд города Кривого Рога признал Александра Горбенко виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Однако 28 октября сотрудники аппарата суда обнаружили, что диск – DVD-R с основным доказательством в деле, на котором был зафиксирован обыск Александра Горбенко 24 апреля 2022 года, кем-то поврежден – диск имеет трещину. При этом данный диск воспроизводился в судебном заседании еще в апреле 2023 года, а после этого он был помещен в отдельный конверт и вместе с другими материалами судебного дела хранился в сейфе в суде.

С материалами уголовного производства после этого ознакомился только адвокат Александра Горбенко при участии секретаря судебного заседания.

В итоге коллегия судей осмотрела DVD-R и пришла к выводу, что дальнейшее воспроизведение его невозможно из-за повреждений. Следовательно, воспроизвести видеозапись в апелляционной и кассационной инстанциях уже невозможно.

В своем сообщении в Совет правосудия судьи указали, что сломать диск случайно невозможно, к тому же он хранился в надлежащих условиях. Остальные диски из материалов указанного уголовного дела повреждены не были.

По мнению коллегии судей, DVD-R умышленно повредил неизвестный с целью повлиять на будущее решение суда апелляционной инстанции.

«По состоянию на 7 ноября 2024 года приговор не вступил в законную силу, поступили апелляционные жалобы, дело должно быть направлено для рассмотрения апелляционных жалоб в Днепровский апелляционный суд с поврежденным доказательством, которое лежит в основе обвинительного приговора. Повреждение доказательства в деле – это не что иное, как препятствие исполнению судьями своих служебных обязанностей и попытка повлиять на будущее решение апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалоб на судебное решение», - указали судьи в сообщении для Совета правосудия.

Коллегия судей также считает, что действия неизвестного подпадают под ч. 1 ст. 376 (вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать исполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения) Уголовного кодекса.

Теперь разобраться в ситуации, которая возникла в Дзержинском райсуде города Кривого Рога, предстоит Высшему совету правосудия.

Отметим, что повреждение DVD-R с видео доказательствами в делах разной категории, не является редким явлением в Украине.

Так, в сентябре и в октябре 2024 года об аналогичных случаях сообщили районные суды, расположенные в Одессе и в Ивано-Франковской области.

Вячеслав Хрипун

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