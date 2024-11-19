Я розумію лише прямі контакти, а команди «налагодять процеси», — Зеленський про комунікацію з Трампом

Президент України впевнений, що його команда «налагодить процеси» із командою обраного президента США.

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що його команда «налагодить процеси» з командою обраного президента США Дональда Трампа. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

«Контакти з Дональдом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. Що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси, які звучать у ЗМІ, я не сприймаю. Що стосується процесу налагодження контакту між нашими командами, впевнений, він буде», — розповів Президент.

Володимир Зеленський також повідомив про майбутнє відрядження голови Офісу Президента Андрія Єрмака до США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.