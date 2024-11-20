Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 перегрузил украинских провайдеров — скорость интернета в Украине резко упала

Проблемы с интернетом связаны с выходом долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2, которую активно загружают геймеры.

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В Украине 20 ноября стартовал релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. После этого скорость Интернета в Украине резко упала. Один из провайдеров прокомментировал "Обозревателю" проблемы с трафиком.

Он отметил, что подобную ситуацию сейчас наблюдают все поставщики интернета в стране.

"Сейчас наблюдаются сложности в работе точек пункта обмена трафиком. Это связано с погрузкой на магистральные каналы по всей Украине", - пояснил провайдер.

Украинцы в сети массово жалуются на значительное замедление скорости интернета.

Отметим, что 20 ноября состоялся официальный релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, разработчиком которого является украинская студия GSC Game World. Приобрести игру можно на Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Xbox Series X и Xbox Series S.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля ожидалось в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения планы были изменены.

"S.T.A.L.K.E.R." 2 является продолжением культовой серии игр "S.T.A.L.K.E.R." от украинской компании GSC Game World и стал четвёртой игрой в серии.

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