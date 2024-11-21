В Киеве и еще четырех областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

Соответствующую информацию подтвердили в КГВА: "По указанию Укрэнерго в столице применены экстренные отключения света!".

Также об аварийных отключениях сообщили Сумыоблэнерго и Житомироблэнерго.

В случае изменений в ситуации соответствующие службы обещают оперативно информировать граждан.

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