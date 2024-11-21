В Киеве выпал снег - на дороги выехали 124 единицы спецтехники, фото и видео

Коммунальщики начали обрабатывать дороги против гололеда.

В четверг, 21 ноября, в Киеве выпал первый снег. Специальная техника уже проводит превентивную обработку дорожного покрытия.

В КГГА призвали водителей быть особенно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию ​​и правила дорожного движения. Пешеходам посоветовали проявлять осторожность и использовать в темное время суток фликеры.

По прогнозам синоптиков, 21 ноября в Киеве будет облачно, днем ​​умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Местные Телеграм-каналы публикуют фото и видео первого снега в столице.





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