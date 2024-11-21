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Киян попереджають про ожеледицю на дорогах до кінця доби

12:56, 21 листопада 2024
Не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій.
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах до кінця доби
Джерело ілюстративного фото: kyivcity.gov.ua
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Український гідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах Києва 21 листопада вдень з утриманням до кінця доби.

Як писала «Судово-юридична газета», на вулицях столиці працюють комунальні служби.

У КМДА зазначали, що 180 одиниць спецтехніки КК «Київавтодор» виконують обробку дорожнього покриття. Понад 3 тисячі працівників керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій працюють на прибудинкових територіях. Також до прибирання задіяний 691 працівник «зеленбудів». На зелених зонах столиці вже використали 3,2 т протиожеледних засобів. Очищення від снігу триває. 

Для уникнення травматизму киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і дотримуватися порад під час ожеледиці.

Також у КМДА наголосили, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за вчасне та якісне прибирання локацій.

Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори благоустрою. У разі невиконання – штраф, що може сягати для фізичних осіб – 340-1 360 грн, для посадових осіб та підприємців – 850-1 700 грн.

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Київ КМДА

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