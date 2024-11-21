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Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

13:30, 21 листопада 2024
Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.
Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон
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Факт відкриття кримінального провадження за статтями 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) і 408 (дезертирство) Кримінального кодексу стосовно військовослужбовця, який добровільно повернеться на службу до 1 січня 2025 року, не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту. Це визначено в ухвалено в цілому як закону законопроекту 12095 про внесення змін до Прикінцевих положень Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Так, прийнятий парламентом 21 листопада закон передбачає, що військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до набрання чинності цим ухваленим законом і військову службу яких призупинено, та які добровільно прибули не пізніше 1 січня 2025 року до відповідних військових частин (місць проходження військової служби), і висловили готовність продовжити військову службу, командир (начальник) військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття продовжує військову службу чи дію контракту.

Також він поновлює виплату грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення. З моменту продовження військової служби таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.

У день продовження військової служби командир (начальник) військової частини інформує у письмовій формі про таке продовження орган досудового розслідування та відповідний орган управління Військової служби правопорядку у ЗСУ.

При цьому факт відкриття кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407 і 408 Кримінального кодексу, не є підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту.

Також закон передбачає, що таким військовослужбовцям з дня прийняття командиром (начальником) військової частини рішення про призупинення військової служби до дня її продовження виплата недоотриманого грошового, здійснення недоотриманого продовольчого, речового, інших видів забезпечення та поширення пільг і соціальних гарантій, не здійснюються.

Автор: Наталя Мамченко

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Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

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