Рада зробила перший крок до розширення кола осіб, які не можуть бути усиновлювачами

Законопроектом розширюється перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами чи опікунами.

Фото: brovary.net.ua

У четвер, 21 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні законопроект 10298 про внесення змін до статті 212 Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «за» віддали 245 нардепів.

Законопроектом розширюється перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами чи опікунами:

- Особи, засуджені за злочини проти держави, такі як державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво агресору, виправдовування агресії РФ чи глорифікація її учасників.

- Особи, притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство чи насильство за ознакою статі.

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